Российские ученые нашли вещества, позволяющие замедлить атеросклероз

Исследователи из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний показали, что прием цитрата магния и строительных аминокислот для биосинтеза альбумина — белка крови — может восстановить ее минеральный баланс и предотвратить развитие атеросклероза. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

В норме кальций и фосфор выполняют множество полезных для организма функций, но в избыточном количестве они провоцируют ряд осложнений, включая возникновение атеросклероза (накопления отложений холестерина в артериях) и его клинических проявлений — инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

В ходе своих экспериментов российские ученые забирали сыворотку крови пациентов, страдающих артериосклерозом, и добавляли в нее растворы кальция и фосфора в избыточной концентрации, а также химические вещества, которые потенциально могли быть использованы для коррекции нарушений минерального обмена: доноры ионов магния, кислый белок альбумин и хелатные соединения. Перенасыщенную кальцием и фосфором сыворотку крови держали в инкубаторе сутки. После этого исследователи проанализировали, каким образом изменились параметры минерального баланса крови.

Наилучшего результата удалось добиться с цитратом магния. По своему эффекту он оказался слабее одного из хелатных соединений, но зато доступен для перорального приема (через рот) и снижает уровень ионизированного кальция до физиологической нормы, отметил один из исследователей Антон Кутихин.

Сейчас исследователи проводят доклинические испытания эффективности цитрата магния и протеиногенных аминокислот — лейцина, изолейцина и валина — на трансгенных мышах, с рождения склонных к развитию атеросклероза.