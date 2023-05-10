Российские ученые нашли «виновников» пожаров в Сибири

Исследователи из России показали, что крупные пожары и наводнения летом 2019 года в Восточной Сибири могут объясняться изменением в поведении планетарных атмосферных волн — волн Россби — и блокирующих антициклонов. Свои выводы исследователи изложили в журнале Fire.

Летом 2019 года север Восточной Сибиры охватили крупные лесные пожары, а в городе Тулун (Иркутская область) произошло крупное наводнение. Российские ученые начали заблаговременно — за месяц — следить за экстремальными осадками и пожарами. Им важно было выяснить не только какие атмосферные условия можно «винить» за экстремальную погоду непосредственно в момент природных катастроф, но и по каким факторам можно её предсказать.

Ученые установили, что наводнениям в Тулуне предшествовало «опрокидывание» волн Россби. Кроме того, научной группе удалось выяснить, что примерно за две – три недели до сибирских пожаров и наводнений в Европе усилились волновая активность. Она также привела к «опрокидыванию» волн Россби и поддержанию над северо-востоком Сибири блокирующих антициклонов, что вызвало там аномальную жару с лесными пожарами.