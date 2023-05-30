Российские ученые научились получать нефть из водорослей и отходов

Российские ученые научились получать нефть из водорослей и отходовПроцесс похож на «натуральный»
Российские специалисты разработали способ получения нефти в автоклавах из биомассы.
Исследователи из Балтийского федерального университета им. И. Канта разработали и запатентовали технологию получения синтетической нефти из морских водорослей и биологических отходов.
В основе их способа лежит реальный геологический процесс формирования нефти. Влажная биомасса — крупные водоросли, избыточный ил, осадки сточных вод и древесные отходы — нагревается в автоклаве, что повышает давление до трех-шести мегапаскалей. В результате разрыва связей в крупных органических молекулах из них образуются нефтеподобные вещества. Природная нефть синтезировалась в древних океанах аналогично, подчеркивают ученые.
Кроме того, в ходе своего исследования специалистам удалось выделить ряд катионов тяжелых металлов, которые выступают катализаторами при образовании нефти.