Российские ученые научились управлять наночастицами для создания новых материалов

Опубликовано 24 декабря 2025, 18:101 мин.
Российские ученые научились управлять наночастицами для создания новых материаловС заданными свойствами
В пресс-службе Тверского государственного университета (ТвГУ) сообщили, что ученые вуза научились контролировать структуру наночастиц из сплава никеля, меди, железа и кобальта. Это позволяет целенаправленно создавать наноматериалы с заданными свойствами для различных отраслей.
Исследователи изучали частицы размером 10−30 нанометров, содержащие от 2 до 10 тысяч атомов. Было установлено, что внутри них формируется устойчивая структура «ядро-оболочка». Медь концентрируется на поверхности, никель и железо образуют прочное ядро, а кобальт занимает промежуточное положение.
Работа объединила эксперимент с компьютерным моделированием. Расчеты показали, что с ростом размера частиц повышается температура их плавления и меняется характер кристаллизации.
Управление распределением атомов в сплаве позволяет влиять на ключевые свойства материала, такие как магнитные характеристики, каталитическая активность и термостабильность.