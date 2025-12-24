Российские ученые научились управлять наночастицами для создания новых материалов

Исследователи изучали частицы размером 10−30 нанометров, содержащие от 2 до 10 тысяч атомов. Было установлено, что внутри них формируется устойчивая структура «ядро-оболочка». Медь концентрируется на поверхности, никель и железо образуют прочное ядро, а кобальт занимает промежуточное положение.

Работа объединила эксперимент с компьютерным моделированием. Расчеты показали, что с ростом размера частиц повышается температура их плавления и меняется характер кристаллизации.

Управление распределением атомов в сплаве позволяет влиять на ключевые свойства материала, такие как магнитные характеристики, каталитическая активность и термостабильность.