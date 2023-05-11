Российские ученые определились с тем, как они имитируют полет на Луну

Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН завершили сбор заявок на исследования в рамках эксперимента SIRIUS-23, где будет имитироваться полет на Луну. Всего в его программе запланировано от 50 до 80 исследований, сообщают «Известия».

SIRIUS-23 стартует в ноябре и продлится год. Все это время экспериментальный экипаж — трое мужчин и трое женщин — проведет в изолированном от внешней среды пространстве, выполняя необходимые для «полета» действия и проводя программу научных исследований. При этом основной упор в эксперименте сделан на изучение взаимодействия членов экипажа друг с другом.

В основу SIRIUS-23 заложен сценарий, где космический корабль выходит на орбиту Луны, а экипаж выбирает место для посадки на спутник Земли. Затем будет смоделирована высадка на поверхность — для чего в испытательном модуле оборудован частично виртуально, а частично реально воспроизводящий поверхность Луны специальный отсек. В ходе пяти «высадок» участники эксперимента отработают операции по отбору проб, управлению манипуляторами станции и перемещению по поверхности — как самостоятельно, так и с помощью луноходов.

Как заявил в октябре глава Роскосмоса Юрий Борисов, технологически к высадке на Луну космонавтов Россия будет готова к 2030 году.