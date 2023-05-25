Российские ученые получили из бактериального продукта основу для клея, пленок и взрывчатки

Российские химики получили из нитратов синтезированной бактериями целлюлозы сверхвязкий энергоемкий гель. Его можно использовать в прозрачных клеях и пленок для электронных устройств, а также в качестве матриц для частиц взрывчатых материалов. Работа ученых опубликованы в журнале Polymers.

Нитрат целлюлозы активно применяют при производстве лакокрасочных материалов, пластмасс, мембран, ракетного топлива бездымных снарядов для сноса зданий и много другого. Обычно сырье для материала получают из растений, однако такая целлюлоза представляет собой хаотично переплетенные крупные волокна со значительным количеством примесей.

В то же время существует альтернативный источник химически чистой целлюлозы — ее синтезируют некоторые бактерии. В своем исследовании специалисты из Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН нитровали целлюлозу от бактерий двумя способами — традиционным, обрабатывая смесью серной и азотной кислот, и экспериментальным, реакцией с концентрированной азотной кислотой в присутствии хлористого метилена.

Добавив ацетон — универсального растворитель нитроцеллюлозы — ученые получили сверхвязкие прозрачные органические гели. Однако при переворачивании вверх дном химического стакана гель из нитроцеллюлозы, полученной экспериментальным методом, оставался неподвижным. Подобное свойство у нитратов целлюлозы обнаружено впервые — растительные в таком случае становятся легкотекучим раствором.

Такой полимер может быть связующим компонентом в составе топлива и взрывчатых веществ благодаря его сверхтонкой волокнистой и более стабильной, чем у растительной нитроцеллюлозы, структуре, считают ученые.