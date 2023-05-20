Российские ученые предложили способ обнаружения выбросов метана в Арктике

Исследователи из России разработала комплекс геофизических методов детектирования, который позволяет выявляет места массированного выхода метана из морских осадков на арктическом шельфе. Работа ученых опубликована в журнале Sensors.

Выбросы метана — парникового газа, гораздо лучше удерживающего тепло в атмосфере Земли, чем двуокись углерод — представляют значительную геологическую опасность для инфраструктуры Северного морского пути и нефтегазового комплекса на морском шельфе. Потоки газа со дна моря ослабляют структуру и естественную стабильность донных отложений и осложняют строительство и эксплуатацию подводных сооружений, таких как трубопроводы, морские терминалы и нефтяные платформы.

Разработанный специалистами комплекс состоит из однолучевого и многолучевого эхолотов, сейсмопрофилографа высокого разрешения, донных сейсмостанций, а также систем непрерывного сейсмоакустического профилирования и электроразведки. Ученые продемонстрировали его эффективность в ходе ряда экспедиций в море Лаптевых.

Одно из преимуществ комплекса – использование электромагнитных методов переменного тока, позволяющих бесконтактно измерять электрические свойства горных пород и вечной мерзлоты на большой глубине, отметил один из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории скважинной, инженерной и разведочной геофизики МФТИ Дмитрий Алексеев. Эти данные применялись специалистами для получения изображения вечной мерзлоты, и оценки степень ее протаивания. На основании этой оценки делались выводы о возможных выбросах метана.

Ученые изучали метановые сипы — массированные выбросы пузырькового газа из морских осадков, широко распространенных на шельфе арктических морей. После обнаружения, картирования и первичной оценки масштаба и интенсивности процесса исследователи возвращались к особо интересным объектам для более детальных исследований контактными методами — отборов проб газа, воды и грунта.