Российские ученые предсказали природную катастрофу на Дальнем Востоке

Проведенный исследователями из Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН анализ спутниковых снимков показывает, что в Хабаровском крае возможен обвал берега реки Буреи высотой в 400 метров. Перекрытие горной массой русла реки создаст угрозу для Бурейской ГЭС и может вызвать подтопление поселков на берегу всего Бурейского водохранилища, достигнув даже Байкальско-Амурской магистрали (БАМ).

Аналогичный обвал произошел в декабре 2018 года. Тогда в водохранилище обрушился склон 400-метровой сопки, вызвав огромную волну и полностью перегородив поток реки. Причиной оползня, отмечают ученые, стала пробная эксплуатация водоема, в результате которой склон начал подмываться. Для ликвидации последствий оползня в начале 2019 года с помощью серии взрывов была сделана протока.

Изучение полученных с помощью радаров данных выявило смещение большого нового участка берегового склона в сторону реки. Средняя скорость движения грунта составляет около сантиметра в месяц — что очень много, заявил главный научный сотрудник ИРЭ РАН Александр Захаров.

Активизировавшийся область размером 150 на 300 метров расположена на вершине сопки над чашей оползня, сошедшего пять лет назад. Высота берега реки в этом месте превышает 400 метров.