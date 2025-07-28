Российские ученые разработали новый метод борьбы с раком мозга

Устройство способно имитировать кровоток и поддерживать жизнедеятельность опухолевых клеток для последующего тестирования методов лечения.

Разработка позволяет исследовать, как воздействие красного света влияет на эффективность темозоломида — препарата, применяемого при терапии глиобластомы. Как показали эксперименты, свет усиливает работу ионных каналов в клетках, благодаря чему лекарство быстрее проникает внутрь и оказывает более выраженное действие. В результате число уничтоженных раковых клеток увеличивается в несколько раз по сравнению с обычной терапией.

Новая технология может стать основой для разработки комбинированных подходов к лечению других видов онкологических заболеваний.