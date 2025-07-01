Российские ученые разработают робота-помощника для работы на МКС

Прототип устройства представляет собой куб размером 30 на 30 сантиметров. Он оснащен системой импеллеров и специальными шлюзами, позволяющими перемещаться в условиях невесомости. В дальнейшем конструкцию планируют уменьшить и сделать более компактной.

Робот должен будет выполнять простые функции — фотографировать эксперименты, следить за состоянием оборудования и передвигаться по станции в автоматическом режиме с помощью камер. Сейчас испытания проходят на наземной модели станции, которая имитирует реальные условия МКС.

Разработчики также планируют интегрировать в систему алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ).