Российские ученые разработают робота-помощника для работы на МКС

Опубликовано 01 июля 2025, 20:561 мин.
Российские ученые разработают робота-помощника для работы на МКСОн сможет снимать, летать и следить за оборудованием
В России разрабатывается новый робот, который будет помогать космонавтам на Международной космической станции. Его создают специалисты из Научно-исследовательского института механики МГУ имени М. В. Ломоносова. Разработка рассчитана на выполнение повседневных задач, которые обычно ложатся на экипаж.
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Прототип устройства представляет собой куб размером 30 на 30 сантиметров. Он оснащен системой импеллеров и специальными шлюзами, позволяющими перемещаться в условиях невесомости. В дальнейшем конструкцию планируют уменьшить и сделать более компактной.
Робот должен будет выполнять простые функции — фотографировать эксперименты, следить за состоянием оборудования и передвигаться по станции в автоматическом режиме с помощью камер. Сейчас испытания проходят на наземной модели станции, которая имитирует реальные условия МКС.
Разработчики также планируют интегрировать в систему алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ).