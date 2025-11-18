В России
Опубликовано 18 ноября 2025, 22:19
1 мин.

Российские ученые синтезировали новые морские соединения против бактерий и рака

Созданы спироциклические изоксазолины для новых лекарств
Ученые из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН впервые синтезировали новые спироциклические производные изоксазолина, органического вещества, выделяемого из морских губок Verongia. Эти соединения известны противомикробной и противораковой активностью, но их трудно получать искусственно, так как на последних этапах синтеза сильные окислители разрушают продукт.
© Алексей Сухоруков

Исследователи применили «внутренний окислитель», уже присутствующий в соединении-предшественнике, что позволило завершить превращение без разрушения молекулы. Для активации окислительных свойств к нитропроизводному добавили сильную протонную кислоту и воду, что увеличило выход целевого вещества на 26%.

Полученные спироциклические изоксазолины могут стать основой для создания новых препаратов против бактерий, вызывающих пневмонию и гонорею, а также против раковых клеток. Метод использует доступные реактивы и легко масштабируется.

Ученые отмечают, что механизмы действия новых соединений еще изучаются: они могут вызывать самоуничтожение раковых клеток или нарушать работу бактериальных мембран, подавляя синтез пептидов и нуклеиновых кислот. Результаты опубликованы в The Journal of Organic Chemistry.

Результаты исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.