Российские ученые синтезировали новые морские соединения против бактерий и рака

Исследователи применили «внутренний окислитель», уже присутствующий в соединении-предшественнике, что позволило завершить превращение без разрушения молекулы. Для активации окислительных свойств к нитропроизводному добавили сильную протонную кислоту и воду, что увеличило выход целевого вещества на 26%.

Полученные спироциклические изоксазолины могут стать основой для создания новых препаратов против бактерий, вызывающих пневмонию и гонорею, а также против раковых клеток. Метод использует доступные реактивы и легко масштабируется.

Ученые отмечают, что механизмы действия новых соединений еще изучаются: они могут вызывать самоуничтожение раковых клеток или нарушать работу бактериальных мембран, подавляя синтез пептидов и нуклеиновых кислот. Результаты опубликованы в The Journal of Organic Chemistry.

Результаты исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.