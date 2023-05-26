Российские ученые собрали геном панголинов

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН и Центра вычислительной биологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в составе международной группы исследователей осуществили хромосомную сборку генома трех видов панголина — белобрюхих, китайских и зондских.

Выяснилось, что у белобрюхого панголина необычайно длинный для млекопитающих геном: у самок в геноме 114 хромосом, а у самцов - 113. Это самый большой геном среди лавразиатериев — млекопитающих, появившихся на древнем суперконтиненте Лавразия — и второй по величине среди современных млекопитающих после боливийской бамбуковой крысы, у которой 118 хромосом. Для сравнения, у человека 46 хромосом.

Обитающий на деревьях белобрюхий панголин по сравнению с другими представителями своего отряда относительно невелик: его длина не превышает 30 сантиметров, а вес — 1,2 килограмма.