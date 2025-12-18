Российские ученые создадут более шести систем на квантовых сенсорах

По его словам, к 2030 году должны быть готовы шесть систем, использующих как новые, так и уже существующие квантовые сенсоры. Он выразил уверенность, что их количество может быть существенно больше. Ожидается, что они найдут применение в высокоточной навигации, разведке полезных ископаемых и биомедицине.

Сергеев отметил, что разработка ведётся в рамках так называемой второй волны квантовой революции. Новые сенсоры станут чувствительнее предыдущих. Это может позволить, например, создать навигационные системы с точностью до сантиметра или встроить компактные датчики точного времени в обычные смартфоны.

Учёный подчеркнул, что создание таких сенсоров не требует пересмотра основ квантовой механики. В России уже имеются соответствующие лабораторные разработки и прототипы устройств.