Российские ученые создадут «орган на чипе» для тестирования лекарств

Опубликовано 01 декабря 2025, 22:481 мин.
Российские ученые создадут «орган на чипе» для тестирования лекарствТехнология позволяет моделировать работу мозга, сердца и легких
Специалисты Российской академии наук совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана работают над созданием платформы «орган на чипе». Эта система предназначена для моделирования деятельности различных человеческих органов с целью испытания новых фармацевтических препаратов.
Технология представляет собой пластиковую пластину с системой борозд и каналов. В борозды помещаются искусственно выращенные клетки, например, нейроны для моделирования мозга. Внутренние каналы имитируют кровеносное русло и кровообращение.
Такая платформа позволяет быстро и эффективно тестировать как уже существующие лекарства, так и новые синтезированные соединения. Ключевая задача — определить, способен ли препарат преодолевать гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов.
Разработка значительно ускоряет процесс исследований и отбора перспективных кандидатов для дальнейшего производства.