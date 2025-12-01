В России
Российские ученые создадут «орган на чипе» для тестирования лекарств

Технология позволяет моделировать работу мозга, сердца и легких
Специалисты Российской академии наук совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана работают над созданием платформы «орган на чипе». Эта система предназначена для моделирования деятельности различных человеческих органов с целью испытания новых фармацевтических препаратов.
Технология представляет собой пластиковую пластину с системой борозд и каналов. В борозды помещаются искусственно выращенные клетки, например, нейроны для моделирования мозга. Внутренние каналы имитируют кровеносное русло и кровообращение.

Такая платформа позволяет быстро и эффективно тестировать как уже существующие лекарства, так и новые синтезированные соединения. Ключевая задача — определить, способен ли препарат преодолевать гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов.

Разработка значительно ускоряет процесс исследований и отбора перспективных кандидатов для дальнейшего производства.

