Российские ученые создадут «орган на чипе» для тестирования лекарств

Технология представляет собой пластиковую пластину с системой борозд и каналов. В борозды помещаются искусственно выращенные клетки, например, нейроны для моделирования мозга. Внутренние каналы имитируют кровеносное русло и кровообращение.

Такая платформа позволяет быстро и эффективно тестировать как уже существующие лекарства, так и новые синтезированные соединения. Ключевая задача — определить, способен ли препарат преодолевать гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов.

Разработка значительно ускоряет процесс исследований и отбора перспективных кандидатов для дальнейшего производства.