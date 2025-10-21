Российские ученые создали гель для лечения заболеваний десен

Гель предназначен для применения в фотодинамической терапии. После нанесения на пораженные участки светочувствительные вещества активируются под воздействием света определенной длины волны. Это позволяет целенаправленно воздействовать на патогенные микроорганизмы.

По данным ведомства, препарат способен полностью уничтожать вредные бактерии в десневых карманах, восстанавливать поврежденные ткани и обеспечивать пролонгированную защиту. Эффективность средства превышает показатели традиционных методов лечения.

В настоящее время ученые завершают подготовку технической документации и проводят необходимые доклинические исследования. Разработка проходит этап патентной защиты.