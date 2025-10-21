Российские ученые создали гель для лечения заболеваний десен

Опубликовано 21 октября 2025, 19:351 мин.
Российские ученые создали гель для лечения заболеваний десенПрепарат использует липосомальные технологии
В Министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали гель для терапии и профилактики болезней пародонта. В основе препарата лежит липосомальная технология, где микроскопические капсулы обеспечивают эффективную доставку активных компонентов.
Гель предназначен для применения в фотодинамической терапии. После нанесения на пораженные участки светочувствительные вещества активируются под воздействием света определенной длины волны. Это позволяет целенаправленно воздействовать на патогенные микроорганизмы.
По данным ведомства, препарат способен полностью уничтожать вредные бактерии в десневых карманах, восстанавливать поврежденные ткани и обеспечивать пролонгированную защиту. Эффективность средства превышает показатели традиционных методов лечения.
В настоящее время ученые завершают подготовку технической документации и проводят необходимые доклинические исследования. Разработка проходит этап патентной защиты.