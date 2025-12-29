Российские ученые создали гибридный метод для анализа соцсетей с помощью ИИ

Стандартное использование LLM часто сталкивается с проблемой генерации правдоподобной, но фактически недостоверной информации. Ученые предложили три варианта архитектуры взаимодействия модели с данными: прямой запрос, конвейер с предварительным извлечением ключевых слов и кластерный подход.

Тестирование проходило с использованием реальных данных из домовых чатов. Кластерный метод, при котором тексты преобразуются в векторы, группируются, а затем обобщаются, показал наилучшие результаты. На больших массивах данных он обеспечил 100% стабильность и 94% прослеживаемости результата, отметили в ведомстве.

Разработка уже внедрена в систему мониторинга.