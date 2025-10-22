Российские ученые создали ИИ-технологию для поиска нефти и газа

Метод позволяет определять зоны насыщения нефтью и газом путем измерения электропроводности пород. Разработка демонстрирует значительное ускорение вычислений по сравнению с традиционными подходами при сохранении точности результатов.

Новая технология нашла практическое применение при работе со сложными геологическими структурами. Она рекомендована Государственной комиссией по запасам для подсчета ресурсов углеводородного сырья.

Система уже используется на месторождениях российских нефтегазовых компаний, а также в Узбекистане, Казахстане и Мьянме. Обработка данных осуществляется на базе Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья.