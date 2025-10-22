Российские ученые создали ИИ-технологию для поиска нефти и газа

Опубликовано 22 октября 2025, 19:081 мин.
Российские ученые создали ИИ-технологию для поиска нефти и газаТехнология ускоряет обработку геофизических данных в скважинах
В пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали технологию для идентификации продуктивных интервалов в скважинах. Система применяет алгоритмы машинного обучения для анализа данных геофизических исследований.
Метод позволяет определять зоны насыщения нефтью и газом путем измерения электропроводности пород. Разработка демонстрирует значительное ускорение вычислений по сравнению с традиционными подходами при сохранении точности результатов.
Новая технология нашла практическое применение при работе со сложными геологическими структурами. Она рекомендована Государственной комиссией по запасам для подсчета ресурсов углеводородного сырья.
Система уже используется на месторождениях российских нефтегазовых компаний, а также в Узбекистане, Казахстане и Мьянме. Обработка данных осуществляется на базе Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья.