Российские ученые создали кровоостанавливающее средство из целлюлозы

Лабораторные испытания показали, что новое средство не только быстро останавливает кровотечение, но и обладает антибактериальными свойствами, снижая риск послеоперационных осложнений. Себестоимость отечественного продукта значительно ниже зарубежных аналогов. В ближайшее время планируется начать процедуру получения регистрационного удостоверения.

Кроме того, ученые создали прототип хирургического клея на основе белков животного происхождения. Этот медицинский герметик можно использовать для закрытия небольших ран без наложения швов, укрепления швов и стабилизации биологических тканей во время сложных операций, включая кардио- и нейрохирургические вмешательства.