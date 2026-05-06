Российские ученые создали лазерную технологию упрочнения деталей для авиадвигателей

«Известия» пишут, что с помощью этого метода деталь не нагревается, но в её поверхностном слое возникают сжимающие напряжения, которые не дают трещинам расти. Обработанные таким способом детали показали заметный прирост усталостной прочности и долговечности по сравнению с серийными аналогами: были проведены стендовые испытания в МАИ. В основе метода лежит лазерное ударное упрочнение, которое уже применяется за рубежом, но в России создана своя промышленная технология.

Разработка легла в основу первого отечественного комплекса лазерной ударной обработки материалов. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Новая технология позволит выпускать более прочные и коррозионно-стойкие детали, что критически важно для авиастроения.

«Метод применим для широкого круга изделий — дисков, валов, шестерен, шасси, силовых элементов конструкции планера, деталей после ремонта — по сути, для всего, что сегодня упрочняют дробью», — рассказал руководитель проекта, и. о. начальника научно-исследовательского отдела кафедры «Технология производства двигателей летательных аппаратов» МАИ Максим Ляховецкий.