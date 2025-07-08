Российские ученые создали «лёгкое-на-чипе»

«Лёгкое-на-чипе» представляет собой систему микроканалов с живыми клетками, имитирующую работу настоящего органа. Особенность российской разработки — возможность моделировать воздействие экстремальных условий, включая арктический климат. Это делает её полезной для адаптации медицинских технологий к работе в сложных условиях.

По словам Кирилла Зыкова, заместителя директора НИИ, создание такой модели сложнее, чем разработка «сердца-на-чипе». Для точного воспроизведения дыхательного процесса потребовалось создать систему с переменным давлением, где воздух и жидкость разделены тонкой мембраной с клетками альвеол и капилров.

Устройство поможет изучать повреждения альвеолярно-капиллярного барьера, которые возникают при COVID-19 и других заболеваниях. В отличие от стандартных решений, российская разработка адаптируется под конкретные исследовательские задачи.