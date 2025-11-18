Российские ученые создали материал для сенсоров нового поколения

Опубликовано 18 ноября 2025, 19:531 мин.
Российские ученые создали материал для сенсоров нового поколенияНаноструктурированный оксид хрома повысит чувствительность биосенсоров
Российские исследователи синтезировали наноструктурированный оксид хрома на сапфировых подложках, который может стать основой для перспективных биосенсоров. Материал выращен методом ультразвуковой паровой химической эпитаксии при температуре 500−600 градусов Цельсия.
© Ferra.ru
Полученные образцы демонстрируют высокую однородность структуры и развитую поверхность. Это увеличивает количество активных центров для взаимодействия с биомолекулами, такими как белки, антитела и нуклеиновые кислоты, что потенциально повышает чувствительность сенсоров.
Ученые обнаружили зависимость магнитных свойств от геометрии слоя. Отдельные наноструктуры и сплошные пленки проявляют разные магнитные характеристики. Разработка может найти применение не только в биосенсорах, но и в устройствах спинтроники и газовых датчиках. Оксид хрома традиционно используется в промышленных газовых сенсорах, а также как пигмент и абразивный материал.
В исследовании участвовали специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУ, ФТИ имени Иоффе РАН и ДВФУ.