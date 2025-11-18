Российские ученые создали материал для сенсоров нового поколения

Полученные образцы демонстрируют высокую однородность структуры и развитую поверхность. Это увеличивает количество активных центров для взаимодействия с биомолекулами, такими как белки, антитела и нуклеиновые кислоты, что потенциально повышает чувствительность сенсоров.

Ученые обнаружили зависимость магнитных свойств от геометрии слоя. Отдельные наноструктуры и сплошные пленки проявляют разные магнитные характеристики. Разработка может найти применение не только в биосенсорах, но и в устройствах спинтроники и газовых датчиках. Оксид хрома традиционно используется в промышленных газовых сенсорах, а также как пигмент и абразивный материал.

В исследовании участвовали специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУ, ФТИ имени Иоффе РАН и ДВФУ.