Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воздуха и воды

Опубликовано 10 октября 2025, 20:281 мин.
Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воздуха и водыМатериал разлагает загрязнения под действием обычного света
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН совместно с коллегами из Ивановского государственного химико-технологического университета разработали новый нанокомпозит, способный разлагать загрязняющие вещества в воздухе и воде.
© Ferra.ru
Материал создан на основе титаната бария и оксида меди и относится к классу фотокатализаторов, ускоряющих химические реакции под воздействием света.
Особенность разработки заключается в методе синтеза, который позволяет получить нанокомпозит при температуре ниже 1000 градусов. В результате материал проявляет высокую активность как в воде, так и на воздухе, и способен разлагать бактерии, грибки и органические загрязнители.
Ученые отметили, что эффективность фотокатализатора можно увеличить более чем в три раза при сочетании облучения светом с электрическим полем. В отличие от обычных фотокатализаторов, новый материал активен не только под ультрафиолетом, но и при дневном свете, что расширяет возможности его применения.