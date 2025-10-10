Российские ученые создали нанокомпозит для очистки воздуха и воды

Материал создан на основе титаната бария и оксида меди и относится к классу фотокатализаторов, ускоряющих химические реакции под воздействием света.

Особенность разработки заключается в методе синтеза, который позволяет получить нанокомпозит при температуре ниже 1000 градусов. В результате материал проявляет высокую активность как в воде, так и на воздухе, и способен разлагать бактерии, грибки и органические загрязнители.

Ученые отметили, что эффективность фотокатализатора можно увеличить более чем в три раза при сочетании облучения светом с электрическим полем. В отличие от обычных фотокатализаторов, новый материал активен не только под ультрафиолетом, но и при дневном свете, что расширяет возможности его применения.