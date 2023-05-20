Российские ученые создали не пропускающие коронавирус краски

Исследователи из Института физики прочности и материаловедения СО РАН и Томского государственного университета разработали лакокрасочные материалы на основе биоцидных наночастиц, которые способны не допускать передачу вирусов, в частности SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, через поверхности в общественных, медицинских и промышленных помещениях или в транспорте.

К разработке новых материалов ученые приступили в начале пандемии COVID-19 по заказу компании «Ярославские краски». В результате были получена линейка лаков и красок, содержащих биоцидные наночастицы и обладающих антибактериальным и вирулицидным (уничтожающим вирусы) действием.

Продукт протестировали, выкрасив ряд помещений в двух томских больницах. Результаты смывов, бравшихся в течение года, показали отсутствие бактерий и SARS-CoV-2. Выяснилось, что содержащиеся в красках наноструктуры на основе оксида цинка и серебра подавляют вирусы в течение двух часов. Сейчас завершилось его тестирование в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и Федеральном научном центре гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана.

«Ярославские краски» уже произвели опытную партию в одну тонну. В настоящее время разработчики ждут заключение Роспотребнадзора, необходимое для широкого внедрения красок.