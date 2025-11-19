Российские ученые создали полимер для долговечных медицинских имплантатов

Ключевым преимуществом материала является его долговечность в организме человека. В отличие от традиционных полиуретановых покрытий, которые разрушаются за несколько месяцев, новый полимер сохраняет стабильность в течение многих лет. Материал также устойчив к кальцификации и обладает биоинертностью.

Разработка может применяться для покрытия коронарных стентов, сосудистых трансплантатов, компонентов искусственных сердечных клапанов и офтальмологических имплантатов. Планируется, что в 2026 году будет запущено пилотное производство материала.