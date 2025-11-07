В России
Российские ученые создали систему анализа генома животных

Разработка Курчатовского института укрепит продбезопасность
Ученые из Курчатовского геномного центра представили российскую систему для анализа генома сельскохозяйственных животных. Эта разработка позволит проводить генотипирование внутри страны, обеспечивая независимость от зарубежных компаний.
Новая система используется для комплексной оценки племенной ценности животных. Она анализирует более сотни показателей, включая здоровье, фертильность, скорость набора веса и жирность мяса. Эти данные важны для селекции, совершенствования кормов и методов содержания скота.

Ранее российские предприятия зависели от зарубежных расчётов, основанных на усреднённых нормах. Это создавало риски для биологической и продовольственной безопасности страны, а также ограничивало возможности по улучшению пород.

Разработанная методология совместима с любым отечественным оборудованием для полногеномного секвенирования, которого в России насчитываются десятки единиц. Новый алгоритм не только расширяет возможности анализа, но и снижает стоимость процедуры и, как следствие, себестоимость конечной продукции.

