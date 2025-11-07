Российские ученые создали систему анализа генома животных

Новая система используется для комплексной оценки племенной ценности животных. Она анализирует более сотни показателей, включая здоровье, фертильность, скорость набора веса и жирность мяса. Эти данные важны для селекции, совершенствования кормов и методов содержания скота.

Ранее российские предприятия зависели от зарубежных расчётов, основанных на усреднённых нормах. Это создавало риски для биологической и продовольственной безопасности страны, а также ограничивало возможности по улучшению пород.

Разработанная методология совместима с любым отечественным оборудованием для полногеномного секвенирования, которого в России насчитываются десятки единиц. Новый алгоритм не только расширяет возможности анализа, но и снижает стоимость процедуры и, как следствие, себестоимость конечной продукции.