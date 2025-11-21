В России
Опубликовано 21 ноября 2025, 21:50
1 мин.

Российские ученые создали систему для автоматизации научных экспериментов

GigaEvo ускоряет исследования с помощью эволюционного поиска
Специалисты Института искусственного интеллекта AIRI представили платформу GigaEvo для автоматизации научных экспериментов с использованием ИИ. Разработка была показана на конференции AI Journey в Москве.
Система основана на методе эволюционного поиска стратегий обучения. Она позволяет воспроизводить масштабные исследовательские процессы, ранее доступные только крупным лабораториям. GigaEvo является открытым аналогом системы AlphaEvolve от компании DeepMind.

Платформа совместима с существующими инструментами машинного обучения и может развертываться в облачных и корпоративных средах. В ходе демонстрации разработка повторила успехи AlphaEvolve в решении сложных математических задач, включая проблему упаковки окружностей и задачу Хейльбронна.

Открытый характер системы предоставляет широкому кругу исследователей возможности, которые раньше требовали собственных вычислительных кластеров. Это ускоряет эксперименты и повышает качество моделей.