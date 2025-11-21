Российские ученые создали систему для автоматизации научных экспериментов

Система основана на методе эволюционного поиска стратегий обучения. Она позволяет воспроизводить масштабные исследовательские процессы, ранее доступные только крупным лабораториям. GigaEvo является открытым аналогом системы AlphaEvolve от компании DeepMind.

Платформа совместима с существующими инструментами машинного обучения и может развертываться в облачных и корпоративных средах. В ходе демонстрации разработка повторила успехи AlphaEvolve в решении сложных математических задач, включая проблему упаковки окружностей и задачу Хейльбронна.

Открытый характер системы предоставляет широкому кругу исследователей возможности, которые раньше требовали собственных вычислительных кластеров. Это ускоряет эксперименты и повышает качество моделей.