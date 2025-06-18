Российские ученые создали сверхточные кубиты для квантовых компьютеров

Опубликовано 18 июня 2025, 09:451 мин.
Российские ученые создали сверхточные кубиты для квантовых компьютеровФлаксониумные ячейки превзошли традиционные по точности операций
Ученые из НИТУ МИСИС и Института нанотехнологий микроэлектроники РАН разработали технологию производства флаксониумных кубитов — элементов для квантовых вычислений, отличающихся высокой точностью. Экспериментальные образцы показали результат в 99,993% при однокубитных операциях, что выше, чем у более распространенных трансмонных кубитов.
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Высокие показатели достигнуты за счет очень короткой длительности управляющих импульсов — всего шесть наносекунд. Это позволяет кубитам быстрее и стабильнее выполнять вычисления.
Флаксониумы представляют собой тип сверхпроводящих квантовых ячеек, способных удерживать данные дольше, чем аналогичные разработки. Однако ранее они уступали в скорости и стабильности при работе с двумя кубитами. Несколько лет назад российские ученые предложили подход, позволяющий преодолеть эти ограничения.
Новая технология позволяет не только создавать качественные кубиты, но и масштабировать их производство.