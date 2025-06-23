В России
Опубликовано 23 июня 2025, 21:44
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Российские ученые создали ткань, вырабатывающую электричество

Материал работает от тепла тела и солнечного излучения
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили, что ученые вуза разработали ткань, способную генерировать электроэнергию при нагреве. Инновационный материал может найти применение в космической отрасли и для питания носимой электроники.
Российские ученые создали ткань, вырабатывающую электричество

© Ferra.ru

Основу ткани составляют модифицированные углеродные волокна, обработанные в сильном электрическом поле. Эти волокна толщиной 6−10 микрон обладают необычным свойством — они вырабатывают электрический ток под воздействием теплового и электромагнитного излучения.

Ключевое преимущество разработки — способность работать не только с видимым светом, но и с инфракрасным излучением. Это расширяет возможные области применения по сравнению с существующими зарубежными аналогами. Материал сохраняет стабильность в экстремальных условиях: выдерживает вакуум и температуры до 4000 Кельвинов.

Первоначально ткань планируется использовать для теплоизоляции корпусов ракет с одновременной выработкой электроэнергии в космосе. В перспективе технология может применяться в повседневной жизни — для питания носимых устройств за счет тепла человеческого тела.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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