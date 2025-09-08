Российские ученые создали умные ДНК-наноматериалы для лечения рака

В основе разработки лежат многослойные ДНК-конструкции, меняющие форму в ответ на конкретные биологические сигналы. Эти наноматериалы способны распознавать уникальный молекулярный профиль опухолевых клеток и активироваться только при его обнаружении. В отсутствие целевых маркеров конструкции остаются неактивными, что минимизирует побочные эффекты.

За десятилетие исследований ученые создали универсальный набор ДНК-цепей, выполняющих четыре основные логические операции: «Да», «Нет», «Или» и «И». Это позволяет наносистемам анализировать complex комбинации биомаркеров и принимать решения о необходимости терапевтического воздействия.

Технология успешно прошла лабораторные испытания на культурах опухолевых клеток. Потенциально она может применяться не только для лечения онкологических заболеваний, но и для диагностики хронических болезней, а также для изучения свойств циркулирующих в крови молекул ДНК и РНК.