Российские ученые связали из металлотрикотажа импланты для мягких тканей

Ученые из России разработали импланты из металлотрикотажа, предназначенные для закрытия различных дефектов мягких тканей после травм или ранений. Разработку успешно испытали на крысах.

Для изготовления мягких имплантов исследователи из Томского государственного университета применили тонкую проволоку из никелида титана диаметром от 60 до 90 микрометров. Из нее на специальном оборудовании связали металлотрикотажную сетку с особым соединением петель.

Биомеханические свойства мягких имплантов испытали на 40 крысах, которым провели восстановительные операции по замещению повреждений грудной и брюшной полостей. Через определенные промежутки времени — 14, 30, 60 и 90 суток — млекопитающих выводили из эксперимента. Специалисты оценивали, как имплант фиксировался на тканях, как последние сращивались и насколько сильным оставалось воспаление.

Двухслойный металлотрикотаж из никелида титана показал очень хорошие результаты, отмечает одна из исследователей, заведующая лабораторией сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Екатерина Марченко. Процессы регенерации на границе импланта и ткани начинались уже через две недели. В результате интеграцию эндопротеза в тканях организма формировался эластичный каркас, близкий к естественному.

В скором времени в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова начнутся клинические испытания материала.