Российские ученые связали развитие депрессии с глаукомой

Группа исследователей из России совместно с коллегами из Германии и США выяснили, что потеря при глаукоме ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) глаза приводит к депрессии. Работа ученых опубликована в Journal of Affective Disorders.

Участниками исследования стали 115 пациентов с глаукомой, которые прошли тест по шкале депрессии Бека. Специалисты изучили, насколько повреждены у них ГКС — нейроны, направляющие нервные импульсы в центральную нервную систему. В лабораторных условиях ученые наблюдали за изменением уровня мелатонина в слюне и проанализировали полиморфизм (отличия последовательности ДНК) генов, связанных с биологическими часами и передачей сигнала между клетками.

Выяснилось, что из всех признаков развития у человека глаукомы потеря ГКС наиболее сильно коррелировала с депрессией. Увеличение показателя по шкале Бека усиливалось при достижении пациентом порога потери ГКС в 15%. Одновременно у людей менялись и их циркадные ритмы, и режим сна.

Данные исследования косвенно подтверждают ведущую роль дневного света в регуляции настроения и формировании его нарушений, отметил один из авторов работы, профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета Денис Губин.