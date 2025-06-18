Российские ученые упростили анализ природы с помощью ИИ

Опубликовано 18 июня 2025, 20:501 мин.
Российские ученые упростили анализ природы с помощью ИИНовый метод обработки спутниковых снимков
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из Южного федерального университета разработали метод, который упростит работу систем искусственного интеллекта (ИИ) при анализе спутниковых снимков природы. Их решение помогает точнее обрабатывать данные гиперспектральных камер, которые фиксируют информацию о поверхности Земли в разных диапазонах электромагнитного спектра.
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Такие камеры применяются в экологических и климатических исследованиях — их устанавливают на спутниках или самолетах. Однако объем данных, который они генерируют, очень велик, а часть информации оказывается зашумленной или искаженной. Новый алгоритм позволяет устранить шум без потери точности.
Суть метода заключается в том, что он смешивает искаженные спектральные данные с более точными, приближая результат к усредненному и достоверному профилю объекта. При этом не требуется сложное оборудование, что открывает возможности для использования технологии в различных практических задачах.
Разработанный алгоритм позволил повысить точность анализа данных примерно на 15% по сравнению с другими методами.