Российские ученые упростили анализ природы с помощью ИИ

Такие камеры применяются в экологических и климатических исследованиях — их устанавливают на спутниках или самолетах. Однако объем данных, который они генерируют, очень велик, а часть информации оказывается зашумленной или искаженной. Новый алгоритм позволяет устранить шум без потери точности.

Суть метода заключается в том, что он смешивает искаженные спектральные данные с более точными, приближая результат к усредненному и достоверному профилю объекта. При этом не требуется сложное оборудование, что открывает возможности для использования технологии в различных практических задачах.

Разработанный алгоритм позволил повысить точность анализа данных примерно на 15% по сравнению с другими методами.