Российские ученые ускорили проверку кода с помощью ИИ-системы

Новый подход позволяет сократить время тестирования в 5−6 раз без потери качества проверки. Система анализирует исходный код, выявляет ключевые изменения и подбирает тесты, которые могут обнаружить более 95% потенциальных ошибок.

Принцип работы системы сравним с фильтрацией электронной почты. Алгоритм определяет, какие тесты с наибольшей вероятностью выявят ошибки, основываясь на истории предыдущих сбоев. Это позволяет избежать дорогостоящего сравнения старого и нового кода.

Разработка совместима с любыми языками программирования и не требует индивидуальной настройки для каждого проекта. Методика особенно эффективна при работе с крупными и сложными кодовыми базами.

Исходный код системы опубликован в открытом доступе, что позволяет любым заинтересованным разработчикам использовать эту разработку. Технология может найти применение в банковской сфере, IT-компаниях и других отраслях, где важна оперативная проверка программного обеспечения.