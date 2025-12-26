Российские ученые ускорят выпуск деталей для протезов в 9 раз

Опубликовано 26 декабря 2025, 23:161 мин.
Российские ученые ускорят выпуск деталей для протезов в 9 разАвтоматизированное литье сокращает дефекты и себестоимость
Во Владимирском государственном университете (ВлГУ) создают автоматизированную систему для литья компонентов медицинских протезов. Технология позволяет увеличить объем производства в девять раз по сравнению с классической механической обработкой.
Система управляет процессом литья под давлением до 500 МПа, используя высокопрочные алюминиевые сплавы В95 и Д16. Ключевой особенностью является адаптивная коррекция параметров в реальном времени на основе данных о температуре от термопар, встроенных в пресс-форму.
Это обеспечивает заданные физико-механические свойства изделий и сводит к минимуму литейные дефекты. Коэффициент использования металла возрастает с 60−70% до 90%, что снижает материальные затраты и объем отходов.
Разработка предназначена для протезно-ортопедической промышленности, включая спортивное и детское протезирование. Система не имеет прямых аналогов в России и за рубежом, а сам процесс литья является экологически безопасным.