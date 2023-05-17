Российские ученые усовершенствовали 3D-печать

Специалисты из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали и запатентовали новый способ автоматической калибровки 3D-принтера.

Существующие ее способы несовершенны, отмечают ученые. Основной их недостаток — надавливание сопла, через который подается материал для печати, на стол 3D-принтера. Из-за этого платформа может разрушиться, а изделия — деформироваться. Кроме того, почти во всех методах могут датчики расстояния могут измерить только ограниченное количество точек от сопла до стола, что говорит о невысоком качестве настройки.

Исследователи установили на верхней части принтера микросервопривод. Он служит для перемещения нижней части из горизонтального положения в вертикальное посредством похожего на дверную петлю шарнирного соединения.

По полученным датчиками расстояния данным блок управления рассчитывают необходимую степень нажатия на стол. Нижняя часть калибровочного механизма опускается до необходимого уровня и по сигналу от блока управления сервоприводы производят заданное количество оборотов, воздействуя тем самым на пружинные механизмы, корректирующие высоту платформы.

После того, как необходимая точность задана, микросервопривод возвращает нижнюю часть механизма в исходное положение.