В России
Опубликовано 08 июля 2025, 17:20
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Российские ученые усовершенствовали титановые сплавы для имплантов

Новые разработки повысят срок службы костных протезов
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали технологию улучшения свойств титановых сплавов для медицины. Новый подход позволяет создавать материалы, более совместимые с костной тканью человека.
Российские ученые усовершенствовали титановые сплавы для имплантов

© Ferra.ru

Основная проблема существующих имплантов заключается в разнице механических характеристик между искусственным материалом и естественной костью. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки и деградации окружающей ткани. Новый метод электронно-лучевой 3D-печати решает эту проблему.

Ученые создали сплав титана и ниобия, который затем переработали в порошок для печати. Такой подход устранил проблему неоднородности, возникавшую при использовании отдельных порошков из-за разной температуры плавления компонентов.

Исследователи обнаружили, что изменяя параметры печати, можно контролировать внутреннюю структуру и свойства материала без изменения его химического состава. Это открывает возможности для создания персонализированных имплантов с заданными характеристиками.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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