Российские ученые усовершенствовали титановые сплавы для имплантов

Основная проблема существующих имплантов заключается в разнице механических характеристик между искусственным материалом и естественной костью. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки и деградации окружающей ткани. Новый метод электронно-лучевой 3D-печати решает эту проблему.

Ученые создали сплав титана и ниобия, который затем переработали в порошок для печати. Такой подход устранил проблему неоднородности, возникавшую при использовании отдельных порошков из-за разной температуры плавления компонентов.

Исследователи обнаружили, что изменяя параметры печати, можно контролировать внутреннюю структуру и свойства материала без изменения его химического состава. Это открывает возможности для создания персонализированных имплантов с заданными характеристиками.