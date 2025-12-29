Российские ученые впервые собрали наноструктуры с помощью ДНК-оригами

Исследователи собрали нанопластины в виде перфорированных кирпичиков. К их прямоугольным отверстиям были присоединены люминесцирующие полупроводниковые квантовые точки. Для оценки результатов использовалась атомно-силовая микроскопия с глубокой математической обработкой данных.

Полученные структуры «ДНК-полупроводник» могут найти применение в электронике и фотонике, а также служить сенсорами или наноконтейнерами для доставки лекарств. По мнению ученых, метод открывает путь к массовому и сравнительно недорогому производству сложных гибридных материалов.

Результаты работы опубликованы в журнале «Colloidal Journal».