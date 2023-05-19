Российские ученые выяснили, отчего ломаются «каркасы» для сосудов крови

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета выявили наиболее опасные виды деформирования коронарных стентов. Работа ученых опубликована в журнале Materials.

Стент — специальный каркас, который помещается в просвет полых органов для их расширения. Зачастую при раскрытии внутри кровеносного сосуда они деформируются и могут быть повреждены вплоть до полного разрушения. Российские исследователи построили двухуровневую модель биосовместимого стента из нержавеющей стали и изучили влияние размера зерен, из которых оно состоит, на то, как он деформируется.

Ученые выяснили, что стент состоит из примерно 350 зерен. Нижняя часть «каркаса» для сосудов раскрывалась значительнее, нежели середина, а верхняя часть не раскрывалась. Оказалось, что определить, разрушается ли стент, можно по среднему размеру зерен — от 10 до 30 микрометров.