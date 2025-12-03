Российские ученые выявили новые загрязнители воздуха в Арктике

Для анализа использовался метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии высокого разрешения на основе орбитальной ионной ловушки. Пробы атмосферных аэрозольных частиц отбирались вблизи городской ТЭЦ и в центре Архангельска, добавили в ведомстве.

Исследование позволило установить основные источники загрязнений в зимний период. Ими оказались процессы неполного сгорания ископаемого топлива и биомассы.

Как отмечают ученые, многие из выявленных соединений могут обладать повышенной токсичностью. Полученные данные указывают на необходимость разработки более совершенных систем экологического мониторинга в арктическом регионе.