Российские ученые выявили новые загрязнители воздуха в Арктике

Опубликовано 03 декабря 2025, 22:341 мин.
Российские ученые выявили новые загрязнители воздуха в АрктикеИдентифицировано 31 опасное соединение
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) применили новый метод для поиска загрязнителей в атмосфере. В результате исследования были обнаружены 31 дополнительное соединение полиароматической природы, отсутствующие в действующих перечнях экологического контроля.
Для анализа использовался метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии высокого разрешения на основе орбитальной ионной ловушки. Пробы атмосферных аэрозольных частиц отбирались вблизи городской ТЭЦ и в центре Архангельска, добавили в ведомстве.
Исследование позволило установить основные источники загрязнений в зимний период. Ими оказались процессы неполного сгорания ископаемого топлива и биомассы.
Как отмечают ученые, многие из выявленных соединений могут обладать повышенной токсичностью. Полученные данные указывают на необходимость разработки более совершенных систем экологического мониторинга в арктическом регионе.