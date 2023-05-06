Российские ученые выявили опасное свойство пластика

Исследователи из лаборатории геохимии углерода Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН выяснили, что распадающийся под действием морской воды пластик способен накапливать тяжелые металлы.

Ученые изучили различные типы пластика – биоразлагаемый, «небиологический» и естественно состаренный. Наибольшие изменения изотопного состава происходили в биоразлагаемых пластмассах, из которых делают одноразовую посуду, мешки для мусора, упаковку для продуктов. При взаимодействии с морской водой частицы пластика накапливали металлы. Большее сродство к металлам проявили пластиковые полимеры растительного происхождения, в частности, полимеры кукурузного и картофельного крахмала, сои, целлюлозы.

Больше всего накапливались свинец, молибден и хром – тяжелые металлы, накопление которых в организме приводит к развитию злокачественных заболеваний, к появлению мутаций и рождению детей с нарушением развития.