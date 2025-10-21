Российские ученые выявили самые вредные для лесов виды работ при нефтедобычи

В ходе наблюдений специалисты анализировали различные объекты нефтедобычи, включая буровые площадки, нефтегазопроводы и комплексы подготовки нефти и газа к транспортировке. Наибольший ущерб оказывается на территориях, прилегающих к факелам, где доля пораженной хвои у деревьев достигает 50−65% на дистанции 100−150 метров. Кроме теплового воздействия, работы факелов снижают концентрацию кислорода у земли, разрушают почву и приводят к выбросам вредных веществ.

Ученые также оценивали процессы восстановления леса после освоения месторождений. Рекультивация почвы и посадка новой растительности часто приводят к появлению инвазивных видов, заменяющих исходные растения. На участках около недавно пробуренных скважин основное воздействие оказывается на почву из-за утечек технологических жидкостей.