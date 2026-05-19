Российские учёные доказали, что материалы сами восстанавливаются на орбите

Разработан микроскоп на заводе «Протон» в ОЭЗ «Технополис Москва». Он стабильно работает в открытом космосе, что подтвердили орбитальные испытания. Данные, полученные с его помощью, уже опубликованы в научных журналах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это вносит особый вклад в изучение космоса.

Главные открытия, о которых рассказали учёные: самовосстановление материалов под воздействием солнечного света (это позволит создавать корабли, которые меньше изнашиваются) и более медленное, чем предполагалось, разрушение обшивки солнечным ветром. Благодаря второму фактору толщину корпусов можно уменьшать, а вместо этого брать на борт больше полезного груза.

«Первый в мире космический микроскоп принёс уникальные научные результаты. Сканирующий зондовый микроскоп "СММ-2000С" разработали на заводе "Протон". Его установили на спутник "Нанозонд-1" и отправили на орбиту в июне 2023 года. И изобретение, и лётный экземпляр устройства созданы московскими инженерами и учёными. Микроскоп выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе», — рассказал Собянин в своём канале в Макс.