Российские учёные испытали на мышах защиту от радиации в космосе

Как сообщается, учёные хотели выяснить, может ли активация защитных механизмов организма помочь космонавтам во время длительных межпланетных путешествий и их будущей деятельности на других планетах.

Исследователи отметили, что длительное пребывание в космосе подвергает экипаж воздействию радиации, что приводит к образованию активных форм кислорода в тканях. Это, в свою очередь, вызывает повреждение клеток и окислительный стресс. У людей и животных есть защитная система от этих воздействий, активность которой регулируется геном Nrf2.

На борту спутника Бион-М одну группу мышей лишили активации гена Nrf2, вторую оставили без лечения, а третьей ввели препарат Омеваксолон. Этот препарат повышает экспрессию гена Nrf2 и стимулирует антиоксидантную защиту организма.

«Специалисты намерены выяснить, позволит ли целенаправленная активация этой защитной системы обеспечить сохранение здоровья космонавтов при длительных перелётах между планетами, а в перспективе — и работу людей на других планетах», — сказано в сообщении.