Российские учёные исследовали трансформацию арктического минерала

Исследователи выяснили, из чего состоит келдышит и как он устроен на молекулярном уровне. Это открытие поможет создать новые материалы, которые можно будет использовать в промышленности. Келдышит нашли в Арктике, в Ловозерском массиве на Кольском полуострове. Ранее считалось, что практически все найденные образцы кристалла являются келдышитом, но оказалось, что на самом деле это был «частично протонированный и обеднённый натрием паракелдышит».

Ученые провели опыты, чтобы понять, как паракелдышит превращается в келдышит. Они использовали растворы соляной кислоты различной концентрации при разных температурах. Оказалось, что даже при слабых условиях паракелдышит теряет много натрия. Когда кислота становилась агрессивнее или реакция длилась дольше, начинал образовываться келдышит.

РИА Новости сообщает, что секрет этого превращения в том, что в келдышите есть особые устойчивые связи между атомами водорода, которых нет в паракельдышите.

«Механизм трансформации и перехода из паракелдышита в келдышит был исследован с помощью лабораторных экспериментов по гидролизу паракелдышита в растворах соляной кислоты разной концентрации и при различных температурах. Эксперименты показали, что уже в мягких условиях минерал теряет значительную часть натрия, а при увеличении концентрации кислоты и времени реакции в структуре начинает формироваться келдышит», — сказано в пресс-релизе Кольского научного центра.