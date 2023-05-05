Российские учёные изобрели микрофонную мембрану из... водорослей

Российские учёные изобрели микрофонную мембрану из... водорослейДиатомовые водоросли могут послужить основой при разработке новых микрофонов
Российские ученые изучили механические свойства диатомовых водорослей. По их мнению, эти одноклеточные организмы могут быть прообразом при разработке множества новых материалов и устройств, в частности, мембран для микрофонов и фотонных кристаллов.
Диатомовые — многочисленная группа одноклеточных водорослей с твёрдым, лёгким и пористым панцирем из диоксида кремния. Они обитают в практически во всех водоёмах на Земле. На долю этих одноклеточных приходится четверть всей биомассы, производимой на планете, а также пятая часть всего вырабатываемого фотосинтезом кислорода.
С помощью атомно-силовой микроскопии и наноиндентирования — надавливания алмазной иглой на образец — исследователям из Сколковского института науки и технологий удалось многое узнать механических свойствах (твердости, гибкости, поведении при вибрации) панцирей диатомовых водорослей диаметром от 30 до 40 микрометров.
Оказалось, что между более жестким внутренним слоем и более мягким и пористым внешним слоем панциря существует различие. Последний не гнулся под циклической нагрузкой, отметили исследователи в своей статье в журнале Scientific Reports.
По мнению ученых, изучение панцирей диатомей позволит создать множество прорывных технологических изобретений — от мембран для оптоакустических эндоскопов и MEMS-микрофонов, внешне напоминающих водоросли вплоть до новых композитов, воспроизводящих структуру диатомеи.