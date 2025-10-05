Российские учёные изучат микроземлетрясения на севере Атлантического океана

Экспедиция сосредоточена на анализе микросейсмичности и исследовании рифтовой долины с применением пассивных сейсмических методов, а также сейсмоакустического профилирования и магнитных измерений.

Изначально команда сосредоточится на работе в Баренцевом море, где будут изучаться верхние геологические слои и тестироваться новое оборудование для разведки нефтяных и газовых месторождений на шельфе. Экспедицию возглавляет Дмитрий Ильинский, в состав команды входят специалисты из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского и Института земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН. Программа исследований согласована с Геологическим институтом РАН и является частью программы «Плавучий университет» Минобрнауки.