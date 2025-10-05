В России
Опубликовано 05 октября 2025, 11:23
1 мин.

Российские учёные изучат микроземлетрясения на севере Атлантического океана

Это главная цель экспедиции
Научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров" изучит геологическое строение и сейсмическую активность Срединно-Атлантического хребта в северных водах Атлантического океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова.
© IFE, URI-IAO, UW, Lost City Science Party / Wikimedia Commons

Экспедиция сосредоточена на анализе микросейсмичности и исследовании рифтовой долины с применением пассивных сейсмических методов, а также сейсмоакустического профилирования и магнитных измерений.

Изначально команда сосредоточится на работе в Баренцевом море, где будут изучаться верхние геологические слои и тестироваться новое оборудование для разведки нефтяных и газовых месторождений на шельфе. Экспедицию возглавляет Дмитрий Ильинский, в состав команды входят специалисты из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского и Института земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН. Программа исследований согласована с Геологическим институтом РАН и является частью программы «Плавучий университет» Минобрнауки.