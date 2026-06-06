В России
Опубликовано 06 июня 2026, 19:30
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Российские учёные начали испытания костного цемента с каналами для антибиотика

Идут доклинические испытания
В России стартовали доклинические испытания первого отечественного костного цемента, разработанного учёными Губкинского университета. В отличие от импортных аналогов, которые «запирают» до 90% антибиотика внутри себя, новый материал обеспечивает эффективное поступление лекарства прямо в рану за счёт добавления нановолокон целлюлозы, создающих сеть микроскопических каналов, что назвали эффектом «водопровода».
Российские учёные начали испытания костного цемента с каналами для антибиотика

© Ferra.ru

Как описывает разработку портал «Наука», антибиотик и антисептик закреплены на нановолокнах целлюлозы. Антисептик убивает бактерии, а целлюлоза превращает цемент в систему доставки лекарства. Это решает давнюю проблему мировой травматологии — гнойные осложнения после эндопротезирования и синдром диабетической стопы. Ежегодно десятки тысяч пациентов рискуют остаться без конечностей, а импортные аналоги дороги и не всегда доступны.

Испытания проходят в инжиниринговом центре РНИМУ им. Пирогова и бактериологической лаборатории ГКБ им. Демихова. Если материал подтвердит соответствие требованиям в 2026 году, клинические испытания на добровольцах могут не потребоваться — препарат получат разрешение по ускоренной процедуре. Отечественный костный цемент снизит зависимость от импорта и даст хирургам мощное оружие против послеоперационных инфекций, главной причины ампутаций в травматологии.

«Благодаря целлюлозе мы получили эффект «водопровода» внутри цемента – антибиотик теперь не сидит мёртвым грузом, а поступает прямо в рану», — пояснил заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Губкинского университета Владимир Винокуров.

Источник:Наука
Автор:Андрей Кадуков
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