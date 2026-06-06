Российские учёные начали испытания костного цемента с каналами для антибиотика

Как описывает разработку портал «Наука», антибиотик и антисептик закреплены на нановолокнах целлюлозы. Антисептик убивает бактерии, а целлюлоза превращает цемент в систему доставки лекарства. Это решает давнюю проблему мировой травматологии — гнойные осложнения после эндопротезирования и синдром диабетической стопы. Ежегодно десятки тысяч пациентов рискуют остаться без конечностей, а импортные аналоги дороги и не всегда доступны.

Испытания проходят в инжиниринговом центре РНИМУ им. Пирогова и бактериологической лаборатории ГКБ им. Демихова. Если материал подтвердит соответствие требованиям в 2026 году, клинические испытания на добровольцах могут не потребоваться — препарат получат разрешение по ускоренной процедуре. Отечественный костный цемент снизит зависимость от импорта и даст хирургам мощное оружие против послеоперационных инфекций, главной причины ампутаций в травматологии.

«Благодаря целлюлозе мы получили эффект «водопровода» внутри цемента – антибиотик теперь не сидит мёртвым грузом, а поступает прямо в рану», — пояснил заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Губкинского университета Владимир Винокуров.