В России
Опубликовано 10 июня 2026, 17:10
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Российские учёные научились перерабатывать нефтяной газ в водород и сажу

Вместо сжигания в факелах можно получать полезные продукты
Специалисты МАИ и Объединённого института высоких температур РАН создали пилотную установку для переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) в водород и технический углерод. Сейчас ПНГ чаще всего сжигают на газовых факелах, что даёт огромные выбросы CO₂ и штрафы для компаний. Новая технология — пиролиз при температуре 700–1400°C — позволяет получать из газа ценные продукты без вреда для атмосферы. Аналогов такой установке в России нет.
Российские учёные научились перерабатывать нефтяной газ в водород и сажу

© Ferra.ru

По данным Росстата, в 2025 году в факелах сожгли 25,1 млрд кубометров попутного газа — на 6,8% больше, чем годом ранее. Это усиливает парниковый эффект и наносит прямой экономический ущерб: сжигание сверх нормы (500 млн кубов) обходится нефтяникам в 10 млрд рублей штрафов плюс 8 млрд компенсации за вред атмосфере. Новая технология позволяет не только избежать экологических и финансовых потерь, но и получить рыночный продукт.

Установка представляет собой печь с керамическим реактором: газ прогоняют через нагретую до 700–1400°C камеру, где он разлагается на водород и технический углерод (сажу). Водород востребован в энергетике, а сажа — в авиационной и других отраслях. Лабораторный образец уже создан, следующий этап — испытания непосредственно на местах добычи нефти. Разработка позволит полезно утилизировать газ, который раньше просто сжигали.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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