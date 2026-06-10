Российские учёные научились перерабатывать нефтяной газ в водород и сажу

По данным Росстата, в 2025 году в факелах сожгли 25,1 млрд кубометров попутного газа — на 6,8% больше, чем годом ранее. Это усиливает парниковый эффект и наносит прямой экономический ущерб: сжигание сверх нормы (500 млн кубов) обходится нефтяникам в 10 млрд рублей штрафов плюс 8 млрд компенсации за вред атмосфере. Новая технология позволяет не только избежать экологических и финансовых потерь, но и получить рыночный продукт.

Установка представляет собой печь с керамическим реактором: газ прогоняют через нагретую до 700–1400°C камеру, где он разлагается на водород и технический углерод (сажу). Водород востребован в энергетике, а сажа — в авиационной и других отраслях. Лабораторный образец уже создан, следующий этап — испытания непосредственно на местах добычи нефти. Разработка позволит полезно утилизировать газ, который раньше просто сжигали.