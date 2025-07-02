Российские учёные назвали долгую вибрацию ещё одним фактором риска для водителей

Опубликовано 02 июля 2025, 15:001 мин.
Российские учёные назвали долгую вибрацию ещё одним фактором риска для водителейПоказали эксперименты
Учёные из РТУ МИРЭА, Московского авиационного института и Института машиноведения РАН исследовали влияние продолжительной вибрации на здоровье водителей. Специалисты отмечают, что вибрация — неизбежный спутник любого вида транспорта.
Учёные использовали экспериментальную установку для изучения реакции человеческого организма на вибрацию. Исследователи пришли к выводу, что даже слабая, но продолжительная вибрация может привести к предпатологическим изменениям и серьёзным профессиональным заболеваниям.
«С помощью специализированной экспериментальной установки, создающей однонаправленное воздействие, учёные смогли детально изучить реакцию человеческого организма на вибрацию», — сообщила пресс-служба университета.