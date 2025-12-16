Российские учёные объяснили нездоровое старение снижением эластичности мышц

В «Российском журнале гериатрической медицины» исследователи отметили, что у каждого второго пациента с затруднённым дыханием и саркопенией наблюдается ухудшение когнитивного статуса и риск развития болезни Альцгеймера.

Саркопения вызывает снижение силы мышц, что приводит к быстрой утомляемости при обычных нагрузках и одышке из-за слабости мышц диафрагмы. Пожилые люди с фенотипом Slowing, включающим эти симптомы, нуждаются в комплексном обследовании и своевременном лечении для улучшения качества жизни.

Учёные проанализировали четыре группы пациентов: с саркопенией и саркопеническим ожирением, с лишним весом без уменьшения мышечной массы и без отклонений. У пациентов с саркопенией чаще наблюдались когнитивные нарушения и депрессия.

Для повышения качества гериатрической помощи необходимо разработать простые диагностические алгоритмы для раннего выявления проблем, связанных с фенотипом Slowing. Ранняя диагностика и реабилитация дыхательной мускулатуры могут улучшить состояние пациентов.

Отмечается, что в СГМУ намерены создать доступный подход к раннему выявлению респираторной саркопении.

«Людям пожилого и старческого возраста с таким фенотипом следует уделять особое внимание при консультировании, рассматривать проблемы со здоровьем пациента комплексно, провести расширенное обследование с привлечением различных специалистов и своевременно подобрать комбинацию лечебных воздействий, чтобы улучшить качество и увеличить продолжительность их жизни», — подчеркнула доцент кафедры терапии с курсами кардиологии, функциональной диагностики и гериатрии СГМУ Виктория Сергеева.